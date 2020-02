StarCraft: Ghost : le TPS annulé par Blizzard… réapparait en vidéo de gameplay sur YouTube !

StarCraft: Ghost, le TPS annoncé par Blizzard au début des années 2000, a finalement été annulé au bout de quelques années de développement. Une vidéo de gameplay publiée il y a quelques heures sur YouTube montre que ce titre, prévu à l’origine pour les plateformes PS2, Xbox et GameCube, était pourtant très avancé, au point que l’on est en droit de se demander pour quelles raisons réelles Blizzard a laissé pourrir le projet. La version du jeu mise en ligne proviendrait d’un kit de développement sur Xbox, et mis à part quelques bugs ici ou là, StarCraft Ghost tourne sans trop de soucis. Le jeu dévoile ses phases d’infiltration et de shoot en TPS (les ennemis sont plutôt coriaces), sans compter que si l’on prend soin de se replacer dans le contexte de l’époque, les graphismes sont très plaisants. Ce StarCraft Ghost donnera t-il quelques idées à Blizzard, au moment où le studio se perd dans les polémiques un peu pathétiques (retrait de GeForce Now) ? Un StarCraft Ghost next gen, voilà qui ferait certainement un bon gros buzz..