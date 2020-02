PS5 : le coût de production de 450$ dérange Sony pour le prix final

Sony est en pleine réflexion concernant le prix de la PlayStation 5. En l’état, le coût de production est de 450 dollars, selon les informations de Bloomberg. Ce prix est élevé et Sony le sait, à tel point que le groupe japonais est dérangé. Il sait qu’il se dirige vers un prix pour le public 470/500 dollars et c’est supérieur à ce qu’il veut atteindre.

Bloomberg explique que Sony a l’habitude de définir un prix pour ses nouvelles consoles au mois de février avant de lancer la production pendant le printemps. Dans le cas de la PlayStation 5, Sony prend un peu plus son temps. Le problème est lié à la RAM et au stockage puisque Sony veut s’assurer d’avoir assez de stock. Il se trouve que ces deux composants sont très demandés de nos jours par les constructeurs de smartphones notamment et cela a un impact direct sur toute l’industrie. Le prix des composants peut être important et cela se ressent chez Sony.

Pour la PlayStation 4 par exemple, le coût de production était de 381 dollars. Sony avait vendu sa console pour 399 dollars. Il perdait de l’argent en réalité parce que le coût de production n’est pas le seul élément à prendre en compte (il y a le marketing, la recherche et le développement, etc). Pour la PlayStation 5, Sony hésite entre perdre encore une fois de l’argent au lancement, mais faire du bénéfice avec la vente des jeux et des abonnements au PSN, ou gagner de l’argent avec la console dès le départ.

Un autre facteur de taille est la concurrence : à quel prix sera la Xbox Series X de Microsoft ? Sony sait qu’il ne doit pas être plus cher, sous peine de voir des joueurs partir chez Microsoft. Autant dire que tout est loin d’être simple pour l’instant.