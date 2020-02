Windows 10 : les fichiers sur le bureau et les profils disparaissent à cause de la dernière mise à jour

La dernière mise à jour cumulative (KB4532693) de Windows 10 pose des soucis chez des utilisateurs. Ils rapportent que les fichiers présents sur le bureau ont tout simplement disparu, tout comme les profils utilisateurs.

Ce problème n’est que le dernier en date d’une série apparemment interminable de mises à jour problématiques pour Windows 10. Des utilisateurs ont commencé à évoquer les soucis sur les forums de Microsoft (Windows Answers), ainsi que sur d’autres forums en ligne.

Multiple reports that the Feb Cumulative Update for Win10 (1903? 1909?) resets the desktop — custom icons missing, background set to Windows logo — and would not recognize the established logon account. Are you seeing the same? https://t.co/uZTcRqeEMN

— Woody Leonhard (@AskWoody) February 12, 2020