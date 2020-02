E3 2020 : la liste des studios présents dévoilée, Microsoft et Nintendo confirmés

L’édition 2020 de l’E3, le plus grand salon de jeux vidéo, se dévoile aujourd’hui avec la liste des studios qui seront présents. La liste a d’abord fuité, avant d’être officiellement publiée par l’Entertainment Software Association qui gère le salon.

Voici les studios qui seront à l’E3 en juin pour dévoiler leurs nouveaux jeux :

Activision

Amazon Game Studios

Bandai Namco

Bethesda

Capcom

Epic Games

Kalypso Media Group

NCsoft

RDS Industries

SEGA

Square Enix

Take-Two

Tencent

THQ Nordic

Ubisoft

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros Interactive Entertainment

XSEED Games

Qu’en est-il de Sony, Microsoft et Nintendo ? Sony a déjà dit qu’il ne participait pas, comme ce fut le cas l’année dernière. Pour ce qui est de Microsoft et Nintendo, l’Entertainment Software Association assure qu’ils (et d’autres) se sont engagés à participer pour participer à l’E3 2020.

La présence de Microsoft va être intéressante pour réellement découvrir les jeux qui sortiront sur Xbox Series X. Nintendo n’a pas une nouvelle console prévue cette année, mais de nouveaux jeux seront présentés et ce sera probablement l’occasion d’avoir un nouveau aperçu de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Et la PlayStation 5 alors ? Sony tiendra sa propre conférence et fera ses annonces comme un grand, même pour les jeux. Pour rappel, Sony n’a toujours pas dévoilé le design de la PlayStation 5, contrairement à Microsoft avec sa Xbox Series X.