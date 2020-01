PlayStation 5 : Sony annonce ne pas participer à l’E3 2020

Pour la deuxième année consécutive, Sony a décidé de ne pas participer à l’E3. Le groupe avait surpris l’année dernière et l’histoire se répète pour l’édition 2020 du plus grand salon dédié aux jeux vidéo.

« Après une évaluation approfondie, Sony Interactive Entertainment a décidé de ne pas participer à l’E3 2020 », a indiqué Sony à GameIndustry. « Nous avons un grand respect pour l’ESA en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année », ajoute le groupe.

Que va-t-il se passer dans ce cas ? « Nous nous appuierons sur notre stratégie d’événements mondiaux en 2020 en participant à des centaines d’événements de consommateurs dans le monde entier. Notre objectif est de faire en sorte que les fans se sentent membres de la famille PlayStation et aient accès à leur contenu préféré. Nous avons une fantastique gamme de titres à venir sur PlayStation 4, et avec le lancement prochain de la PlayStation 5, nous avons vraiment hâte de fêter cette année avec nos fans », déclare Sony.

Des rumeurs insistantes indiquent que Sony va organiser une conférence le mois prochain pour dévoiler la PlayStation 5. Le groupe ne dit rien sur le sujet pour l’instant. Quant aux nouveaux jeux, notamment sur PlayStation 4, ils seront probablement annoncés au travers de plusieurs State of Play, comme ce fut le cas l’année dernière. Il s’agit de vidéos similaires aux Nintendo Directs de Nintendo.

De son côté, l’ESA, l’organisation qui gère l’E3, a tenu à répondre à Sony :

« L’E3 est un événement qui célèbre l’industrie du jeu vidéo et présente les personnes, les marques et les innovations qui redéfinissent le divertissement aimé par des milliards de personnes dans le monde entier. L’E3 2020 sera un salon passionnant et plein d’énergie qui présentera de nouvelles expériences, des partenaires, des espaces d’exposition, des activations et une programmation qui divertira les nouveaux participants comme les vétérans. L’intérêt des exposants pour nos nouvelles activations attire l’attention des marques qui considèrent l’E3 comme une occasion clé de se connecter avec les fans de jeux vidéo du monde entier ».