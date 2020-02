Anthem : BioWare annonce une refonte massive du jeu (mais peut-on encore y croire ?)

Anthem est presque devenu un terme générique pour « fiasco vidéoludique d’un titre à des encablures de ses objectifs et ambitions initiales ». Objectifs pauvres, récompenses minables et dérisoires (pour un shooter-looter !!!), équilibrage du gameplay et du grind aux fraises, mécaniques free-to-play catastrophiques et indécentes, le titre de BioWare n’est « sauvé » que par son tarif dérisoire actuel (encore heureux dira t-on) et les belles sensations de vol qu’il propose (mais comme on dit, « ça ne fait pas tout et certainement pas un jeu »).

Chez BioWare, on semble pourtant y croire encore. Casey Hudson, general manager chez BioWare, annonce une refonte massive du jeu maudit, mais derrière les lignes, on a un peu l’impression, une fois de plus, de se faire LARGEMENT avoir. Hudson affirme en effet que ses équipes « ont travaillé dur pour améliorer la stabilité, la performance et le cadre de jeu tout en délivrant trois saisons de nouveaux contenus », ce qui n’est au final que le strict minimum à attendre, c’est à dire un jeu qui tourne sans trop de bugs et avec des objectifs un minimum intéressants.

Les grands esprits se rencontrent : ce cher Lusty explique parfaitement la situation et mon ressenti sur l’annonce de cette refonte

Le cadre de BioWare parle ensuite de « réinvention substantielle du jeu » plutôt « qu’une mise à jour ou expansion », ce qui là encore semble indiquer que le studio va peut-être, enfin, livrer le jeu tel qu’il aurait dû être lors de son lancement. Fou non ? Mais voilà, sans nouveau contenu réel, sans nouvelles missions un poil encadrées par un arc narratif convaincant, on voit mal comment les joueurs pourront raccrocher les wagons de cet « Anthem Reforged » (l’expression n’est pas de moi mais de l’excellent youtubeur JV Lusty). On nous promet aussi « une boucle de gameplay réinventée avec des objectifs précis » (la base quoi…), des « récompenses intéressantes » (la base encore pour un looter-shooter), mais attention, « tout en préservant l’aspect fun du vol »; bah oui, ce serait dommage de rendre une copie enfin propre tout en sabotant le peu de choses déjà potables. C’est magique.