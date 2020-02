Netflix diffuse gratuitement le film « À tous les garçons que j’ai aimés »

C’est reparti pour la diffusion gratuite d’un nouveau film sur Netflix sans la nécessité d’avoir un compte. La plateforme annonce que À tous les garçons que j’ai aimés est maintenant accessible par tout le monde, et ce jusqu’au 10 mars.

Le synopsis du film :

Et si vos amours secrets découvraient la véritable nature de vos sentiments… tous en même temps ? La vie sentimentale de Lara Jean Song Covey passe du rêve à la pire des réalités quand ses lettres d’amour aux cinq garçons qu’elle a toujours aimés arrivent mystérieusement chez leurs destinataires.

Pourquoi la gratuité ? Parce que À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours, sort demain et Netflix sait que le premier volet a plu. Le service de streaming espère maintenant que ceux qui ne sont pas abonnés et qui ne l’ont donc pas vu vont le découvrir pour ensuite être tentés de prendre un abonnement et visionner la suite.

Pour voir À tous les garçons que j’ai aimés gratuitement, il suffit de se rendre à l’adresse netflix.com/title/80203147 et cliquer sur le bouton de lecture. Plusieurs langues et sous-titres sont disponibles et l’expérience proposée est la même que celle disponible avec un compte payant.