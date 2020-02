Space Channel 5 : l’adaptation VR du célèbre jeu Dreamcast a une date de sortie sur PSVR (trailer)

Space Channel 5 est un jeu de danse un poil culte développé par Sega et sorti en 1999 sur Dreamcast. Ce titre largement inspiré par l’ambiance psychédéliques des sixties arrivera bientôt sur le PSVR : Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash (ouf!) s’annonce comme une version surboostée du titre d’origine. Les graphismes ont été largement revus, de nouveaux modes de jeu ont été rajoutés, et bien sûr, il sera possible (voire nécessaire) d’y jouer en VR avec le casque de Sony. Tout cela s’annonce plutôt bien, frais et sexy, et surtout met un terme à des semaines de disettes (hormis le vraiment excellent Stardust Odyssey). Et comme une bonne nouvelle vient rarement seule, Ulala (l’héroïne du jeu) et ses copines sont pressées de faire la fête : Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash sera disponible sur le PSVR le 24 février prochain. Cerise sur la coiffure fluo, le jeu sera patché (optimisé) PS4 Pro dès le lancement !



Histoire de patienter, Sony nous livre un tout nouveau trailer (voir ci-dessus) ainsi que la description des nouveaux modes de jeu :