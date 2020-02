Realme dévoile quelques spécifications de son X50 Pro 5G

Realme s’est fait un nom en vendant des smartphones très bien équipés et bénéficiant d’une tarification d’ « entrée de gamme ». Le prochain X50 Pro 5G ne devrait pas déroger à la règle. Realme vient en effet de dévoiler les spécifications de l’engin, et il ne fait guère de doutes que les clients intéressés en auront pour leur argent : le X50 Pro 5G disposera du très puissant Snapdragon 865 (compatibles 5G) épaulé par 12 Go de RAM, de 256 Go de capacité de stockage, et de deux cartes SIM.

Realme X2 Pro

Le tout fonctionnera sous Android 10. Du lourd donc, mais on aurait aimé en savoir un peu plus concernant l’écran (le capteur d’empreinte sous l’écran est une quasi-certitude néanmoins), le bloc photo à l’arrière (nombre de capteurs, définition…), et bien sûr, le tarif. Realme en garde sans doute sous la semelle pour la présentation officielle du flagship qui devrait intervenir durant le MWC de Barcelone qui se déroulera du 24 au 27 février (si Realme maintient sa participation).