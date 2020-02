Un Joker historique : premier Oscar du Meilleur Acteur pour un rôle de personnage de Comics

Cette fois a été la bonne. Après 3 nominations infructueuses, l’acteur Joaquin Phoenix a enfin obtenu la récompense suprême : l’oscar du meilleur acteur. A cette « première » individuelle se rajoute une « première » historique puisque l’acteur américain a été oscarisé pour son interprétation magistrale du Joker : or, jamais encore un acteur n’avait été récompensé dans la catégorie reine pour le rôle d’un personnage de Comics (l’acteur australien Heath Ledger avait bien reçu l’Oscar pour son interprétation du Joker de The Dark Knight, mais dans la catégorie du Meilleur Second Rôle masculin) !

Joaquin Phoenix aura tout raflé cette année (ou presque) grâce au Joker : Golden Globe, Bafta, SAG Awards et donc maintenant les Oscars.

On notera que les Oscars 2020 auront fait tomber de nombreux « murs » lors de cette 92ème édition ; n’oublions pas en effet que le très geek Bong Joon-ho (Snowpiercer, The Host, Mother) est reparti avec 4 statuettes, dont celles du Meilleur Réalisateur et du Meilleur film pour Parasites, ce qui là encore est une première pour un film non-anglophone ! Parasites est aussi le seul film à avoir remporté à la fois la Palme d’Or du Festival de Cannes (à l’unanimité du Jury) et l’Oscar du Meilleur Film International et le troisième film de l’histoire à réaliser le doublé Palme d’Or-Oscar du Meilleur Film.