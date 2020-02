5G : la Chine évoque une discrimination de la France par rapport à Huawei

Huawei est au cœur du sujet pour ce qui est du déploiement de la 5G, à la suite des accusations d’espionnage le concernant. Aujourd’hui, l’ambassade de Chine en France a décidé de prendre la parole au vu de ce qui se passe dans l’Hexagone.

Il est rapporté que l’ambassade a pris conscience des articles des médias français selon lesquels les autorités compétentes françaises envisageraient de prendre des mesures restrictives contre Huawei dans le déploiement de la 5G en France, comme restreindre l’usage des équipements 5G de Huawei ou imposer à Huawei une durée de validité de l’autorisation nettement plus courte qu’aux équipementiers européens comme Nokia et Ericsson. « Nous en sommes profondément choqués et inquiets », dit l’ambassade.

Emmanuel Macron et d’autres hauts responsables ont assuré que la France ne prendrait pas de mesures discriminatoires contre un pays ou une entreprise spécifique. « Donc, si les informations susmentionnées des médias français s’avèrent exactes, c’est visiblement contraire à l’engagement pris par le gouvernement français », souligne l’ambassade.

Il est vrai que Huawei est jugé comme un équipementier plus avancé que les autres pour ce qui est de la 5G. L’ambassade met ce point en avant et note comprendre les préoccupations d’un pays comme la France qui veut assurer la sécurité des réseaux 5G. « Mais encore faut-il qu’elles soient fondées sur des bases scientifiques et la réalité des faits, et que les mesures prises soient proportionnées », indique l’ambassade. Elle affirme que « les équipements 5G de Huawei sont totalement fiables et n’ont jamais présenté aucun risque technique ou sécuritaire ».

« Si, par souci de sécurité, le gouvernement français a réellement besoin de fixer des contraintes aux opérateurs, il devrait établir à cet égard des critères transparents et traiter toutes les entreprises de la même manière. Une différence de traitement des entreprises selon leur pays d’origine constituera une discrimination patente et un protectionnisme déguisé », continue l’ambassade, jugeant que « cela va à l’encontre des principes de l’économie de marché et du libre commerce ».

« Nous comptons sur la France pour prendre des actions concrètes et créer un environnement d’affaires ouvert, transparent et non discriminatoire à l’égard des entreprises de tous les pays, y compris de la Chine », conclut l’ambassade.