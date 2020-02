Galaxy S20 : un nouveau leak confirme un énorme zoom 100x (10x optique x 10x numérique)

Après le leak des rendus 3D, place aux modèles « physiques ». Le leaker John Prosser vient de poster sur son compte Twitter une photo montrant deux modèles de Galaxy S20, soit le Galaxy S20 Ultra 5G et le Galaxy S20 (toujours en 5G). Ce leak a principalement le mérite de confirmer l’énorme zoom hybride 100x sur le modèle Ultra. Ce zoom hybride serait composé d’un zoom optique 10x qui pourrait monter jusqu’à 100x en numérique. En outre, le capteur principal du Galaxy S20 Ultra afficherait une définition de 108 Megapixels. Concernant le S20 et le S20+, on en resterait à un classique triple capteur + ToF (Temps de Vol), soit une optique principale de 12 MPx + 64 MPx (téléobjectif) + 12 Mpx grand angle. Enfin, Les trois modèles de S20 devraient être équipés d’un écran 120 Hz (technologie Infinity-O Dynamic) et de haut-parleurs compatibles avec la norme Dolby Atmos.

Okay, one more. In all it’s potato quality glory. That S20 Ultra tho… pic.twitter.com/ODnBddDDK7 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 5, 2020