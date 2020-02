Resident Evil : le tournage de la série Netflix se déroulerait cet été en Afrique du Sud

La licence Resident Evil aura particulièrement brillé sur la gen actuelle, avec un Resident Evil VII absolument terrifiant au casque PlayStation VR, un formidable remake de Resident Evil 2 et très bientôt un autre remake (de même niveau espérons-le) de Resident Evil 3. Les « zomblards » de RE seront aussi de retour dans une série produite par Netflix. Le géant du SVoD a réussi son pari avec The Witcher, qui est bien l’une des rares adaptations « live » de jeu vidéo qui ne frise pas le ridicule. Rebelotte donc avec la série live-action Resident Evil, dont le tournage se déroulerait en Afrique du Sud entre les mois de juin et octobre. On n’en sait pas beaucoup plus (si tant est que l’info soit confirmée), si ce n’est que la série devrait compter huit épisodes d’environ une heure. Les paris sont lancés concernant le casting (qui dans le rôle de Leon ou de Claire Redfield ? )