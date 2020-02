[#Promo] PureVPN à 2,55€ par mois (73% de réduction)

Si vous êtes en pleine recherche d’un VPN efficace et simple à prendre en main pour améliorer la sécurité et la confidentialité de votre navigation (ou pour accéder à Disney+, voir les oscars,…) , cette promo est faites pour vous : l’abonnement à PureVPN est en ce moment en promotion à 2,55 € par mois (au lieu de 9,60 €).



Les VPN sont aujourd’hui le moyen le plus simple et le moins onéreux de naviguer sur le web sans laisser de traces et ainsi préserver sa vie-privée. C’est aussi la meilleure méthode pour accéder à certains contenus étrangers.

PureVPN propose l’un des meilleurs services VPN au monde. Ce service, vieux de 13 ans, propose toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un tel fournisseur de service: une grande quantité de serveurs dans de nombreux pays (2000 serveurs dans 140 pays) , aucunes données personnelles collectées, 5 appareils connectables en même temps sur les principaux supports (iOS, Android, macOS, Windows, Linux) le tout avec une garantie de 31 jours si vous n’^tes pas satisfait.

Pour le prix d’une baguette de pain donc, on se retrouve avec un accès VPN qui permettra de s’inscrire à Disney+ (et HBO Max prochainement) avant qu’il soit disponible en France. Vous pouvez aussi l’utiliser pour profiter du catalogue plus complet de Netflix USA avec PureVPN en basculant simplement une IP américaine.Une très belle affaire !

[Sponso]