Le ZTE Axon 10s Pro est le premier smartphone avec le Snapdragon 865

ZTE est le premier constructeur à annoncer un smartphone avec le tout nouveau processeur Snapdragon 865. Le groupe chinois devance ainsi Samsung qui annoncera deux versions de ses Galaxy S20 : une variante avec le Snapdragon 865 pour les États-Unis et une variante avec le Exynos 990 pour le reste du monde (dont l’Europe).

Le ZTE Axon 10s Pro dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces (Full HD+) avec un ratio de 19.5:9. Une petite encoche est présente en haut, tout comme un capteur d’empreintes intégré dans l’écran. Le smartphone a aussi le droit à 6 ou 12 Go de RAM (LPDDR5), 128 ou 256 Go d’espace de stockage (UFS 3.0) et trois appareils photo avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 20 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels.

Pour le reste, on retrouve le support de la 5G (en plus de la 4G), du Wi-Fi 6, une batterie de 4 000 mAh (avec support de la recharge rapide Quick Charge 4), des haut-parleurs stéréo et il n’y a pas de prise jack. L’appareil tourne sous Android 10.

ZTE n’a pour l’instant ni communiqué sur le prix ni sur la date de sortie de son Axon 10s Pro. Il y aura deux modèles : 6 Go de RAM/128 Go de stockage et 12 Go de RAM/256 Go de stockage.