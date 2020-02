Switch : Nintendo évoque un délai de production dû au coronavirus

De nombreuses précautions sont prises par rapport au coronavirus, tout particulièrement dans les usines en Chine. Nintendo indique à ce sujet que le virus chinois va avoir un impact sur la production de sa console puisque les usines situées en Chine ne tourneront pas à plein régime.

Nintendo s’excuse de la situation et promet aux joueurs de faire le maximum pour que les nouvelles Switch et les accessoires qui vont avec soient livrés le plus rapidement possible. On soulignera que la Switch aux couleurs d’Animal Crossing qui a été annoncée il y a quelques jours à peine et qui devait être proposée à la pré-commande samedi sera maintenant proposée à une date ultérieure, sans plus de précision pour l’instant. Nintendo ajoute qu’il y a un retard avec la production de Ring Fit Adventure, là encore à cause du coronavirus.

Nintendo est loin d’être le seul groupe high-tech à devoir s’ajuster au vu du coronavirus. Foxconn, le sous-traitant qui assemble les iPhone et les produits d’autres marques, a mis ses employés en quarantaine dans une usine pour contrer les contagions du nouveau virus chinois. Il y a aussi des impacts pour le Mobile World Congress où des groupes comme LG et ZTE ont annoncé avoir annulé leur participation, là encore à cause du coronavirus.