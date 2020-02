Netflix commence à utiliser le codec vidéo AV1 pour réduire le poids des vidéos

Le codec vidéo AV1 est maintenant en place chez Netflix, mais son usage est plus que limité en l’état. La plateforme de streaming vidéo explique d’abord l’utiliser sur son application mobile pour certains cas.

Avant toute chose, il est bon d’expliquer ce qu’est AV1. C’est un codec vidéo qui peut être comparé à ceux qui existent déjà, comme H.264, HEVC (H.265), VP9 et bien d’autres. AV1 a l’avantage d’être un codec ouvert et libre de droits, contrairement au H.265 qui requiert une licence pour son utilisation par exemple. De plus, il permet d’avoir une meilleure compression vidéo que d’autres codecs, ce qui a pour vocation de réduire la taille d’un fichier vidéo en conservant la même qualité visuelle. Plusieurs groupes soutiennent le projet, dont Apple, Google, Netflix, Mozilla, Microsoft, VideoLan, Twitch, Amazon et bien d’autres.

Dans le cas de Netflix, AV1 est pour l’instant utilisé au sein de l’application Android seulement à l’aide du décodeur dav1d (conçu par VideoLan). Netflix dit que le codec offre une efficacité de compression améliorée de 20% par rapport aux encodes actuels faits avec le codec VP9 (qui appartient à Google). Les utilisateurs peuvent en profiter en se rendant dans les paramètres de l’application, dans la section « Utilisation des données cellulaires » puis en activant « Économie des données ». Quelques titres seulement sont encodés avec AV1 pour l’instant, mais Netflix ne précise pas lesquels.

Sur le long terme, Netflix dit qu’il proposera AV1 sur l’ensemble des appareils pour la totalité des films et séries disponibles. Il faudra probablement attendre un petit moment toutefois car le projet n’est pas encore tout à fait mature.