Phil Spencer (Xbox) : Google et Amazon seront les concurrents à l’avenir, pas Sony et Nintendo

Sony, Nintendo et Microsoft sont les trois principaux acteurs dans le secteur du jeu vidéo avec des consoles chez chacun d’entre eux. Ils sont tous adversaires par définition, mais pour Phil Spencer, le responsable de la division Xbox, cela ne sera plus le cas à l’avenir.

« Quand vous parlez de Nintendo et de Sony, nous avons une tonne de respect pour eux, mais nous voyons Amazon et Google comme les principaux concurrents pour l’avenir », a déclaré Phil Spencer à Protocol. Pourquoi Amazon et Google ? Parce que le cloud gaming va prendre de l’ampleur au fil des années. Cela permet de jouer aux mêmes jeux sur ordinateur, smartphone, tablette et téléviseur parce que la « console » est un serveur et non un objet physique que l’on a chez soi.

Microsoft dispose d’Azure, une importante plateforme de cloud qui vient concurrencer AWS d’Amazon et Google Cloud de Google. Sony et Nintendo n’ont pas de telles structures et doivent donc se reposer sur les réseaux d’Amazon, Google ou Microsoft pour leurs services en ligne.

« Sans vouloir manquer de respect à Nintendo et à Sony, les sociétés de jeux vidéo traditionnelles sont quelque peu hors de position. Je suppose qu’elles pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud au fil des années », a continué Phil Spencer. Cela va notamment permettre à Microsoft de lancer xCloud, son service de cloud gaming, cette année.

Phil Spencer conclut en disant ne pas être contre le cross-play, qui permet à un joueur Xbox de jouer au même jeu en ligne avec un joueur PlayStation ou Switch. « Je ne veux pas être dans une guerre de formats avec ces gars alors qu’Amazon et Google se concentrent sur la façon de faire parvenir les jeux à 7 milliards de personnes dans le monde. C’est le but fondamentalement ».