Twitter va étiqueter et même retirer les photos/vidéos éditées, façon deepfake

Twitter annonce que les photos et vidéos qui ont été éditées vont dès à présent être étiquetées pour que les utilisateurs qui les voient soient au courant. Il sera possible de cliquer sur l’étiquette associée aux tweets pour avoir des informations sur le traitement de ce contenu dans les médias.

We know that some Tweets include manipulated photos or videos that can cause people harm. Today we’re introducing a new rule and a label that will address this and give people more context around these Tweets pic.twitter.com/P1ThCsirZ4

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 4, 2020