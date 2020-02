Coronavirus : Google et Facebook partent à la chasse aux fake news

Le coronavirus est au cœur de l’actualité en ce moment et c’est tout particulièrement pour cette raison qu’il faut faire attention aux fausses informations qui circulent. Google et Facebook ont justement décidé de partir à leur chasse.

Les médias de vérification tiers de Facebook examinent le contenu lié au virus chinois. Lorsque les médias en question jugent un contenu comme étant faux, Facebook en limite la diffusion et envoie une notification aux personnes qui ont partagé ou tentent de partager ce contenu. Facebook supprime également les contenus qui ont été signalés par les organisations mondiales de la santé comme contenant de fausses déclarations ou des théories de conspiration — comme les faux remèdes tels que la consommation d’eau de javel. Le réseau social limitera ou bloquera également les hashtags utilisés pour diffuser des informations erronées sur Instagram.

Chez Google, on annonce avoir lancé la fonction « alerte SOS » pour les recherches en rapport avec le coronavirus. L’alerte réorganise les résultats de recherche pour afficher les principaux articles, tous les résultats locaux pertinents, des informations utiles provenant d’organisations de confiance et des conseils de sécurité vérifiés. Cette fonction est l’un des produits d’alerte de crise de Google et, à l’instar des efforts de Facebook, il vise à aider les utilisateurs à accéder rapidement et en toute sécurité à des informations auxquelles ils peuvent faire confiance.

Today we launched an SOS Alert for searches at Google related to the 2019 Novel Coronavirus. We do these regularly for crisis events around the world where public safety might be at risk . Here’s a refresher on what you’ll find…. pic.twitter.com/RpwZE6gTvM

— Google SearchLiaison (@searchliaison) January 30, 2020