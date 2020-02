Samsung Galaxy Z Flip : le smartphone pliable se dévoile dans une vidéo

Après les photos, place à la vidéo. Le Galaxy Z Flip, à savoir le nouveau smartphone pliable de Samsung, a fuité aujourd’hui et cela permet de voir son format général qui peut rappeler la Game Boy Advance SP de Nintendo.

Galaxy z flip real video pic.twitter.com/bHMzYEBjW1 — yunis ali (@sliverarow) February 2, 2020

La vidéo de 19 secondes commence avec le Galaxy Z Flip fermé. On peut voir qu’il dispose de deux capteurs photo et d’un petit écran à côté pour afficher l’heure, la date et l’autonomie restante. Vient ensuite le moment où le smartphone est déplié avec une main, ce qui donne l’impression de revenir dans les années 2000 avec les téléphones à clapet. On découvre ainsi le (très) long écran.

L’employé de Samsung qui a dévoilé le Galaxy Z Flip va en tout cas probablement perdre son emploi. En effet, la vidéo ne cache ni le numéro de série du smartphone ni l’adresse e-mail du propriétaire (qui se termine en @samsung.com).

Samsung officialisera le Galaxy Z Flip le 11 février prochain, aux côtés des Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Il sera le deuxième smartphone pliable de Samsung, après le Galaxy Fold. Son prix exact n’est pas encore connu, mais les rumeurs suggèrent que ce sera autour de 1 000 euros. En comparaison, le Galaxy Fold coûte le double.