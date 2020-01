1,181 milliard de jeux PS4 ont été écoulés depuis le lancement de la console, mais les ventes ralentissent

Sony vient de mettre à jour le nombre de jeux PS4 écoulés depuis le lancement de la console, et le chiffre est hallucinant. En tout et pour tout, depuis le mois de novembre 2013, les joueurs « Playstaychion » de part le monde ont acheté 1,181 milliards de jeux (on savait déjà que la barre du milliard avait été franchie depuis le début du mois). Ce total concerne aussi bien les jeux de SIE Worldwide Studios que les titres des studios tiers, ainsi bien sûr que les jeux achetés sur le Ps Store. Etant donné que la base installée de PS4 s’élève à 106 millions d’unités, cela signifie que les joueurs PS4 possèdent 10-11 jeux en moyenne sur leur console.

Qu’on se comprenne bien : certains joueurs se contenteront d’un Fifa et deux CoD sur toute la durée de vie de leur machine, d’autres encore joueront les gloutons, sauteront sur toutes les exclues, privilégieront les indés, ou comme moi, seront intéressés par tous les genres (ça fait beaucoup de jeux), mais au final, cela fait bien 10 ou 11 jeux par joueur… en moyenne. Malgré tout, et c’est peut-être l’info la plus importante, le rythme d’achat semble s’être un peu ralenti : du 7 au 31 janvier, le compteur de jeux est passé de 1,151 milliard à 1,181 milliards, soit 30 millions de jeux PS4 vendus dans le monde sur les trois dernières semaines, ce qui reste bien sûr correct mais pas forcément énorme (moins du tiers d’un jeu en moyenne par joueur sur le mois écoulé). En deux fois moins de présence sur le marché, la Nintendo Switch en est déjà à 6 jeux par joueur en moyenne. Extrapolé sur 6 ans, la Switch est dans les mêmes eaux (un peu au dessus) que la PS4.