L’opérateur japonais NTT Docomo se tourne déjà vers la 6G

La 5G n’en est encore qu’à ses balbutiements en France, mais certains opérateurs dans le monde sont déjà tournés vers la 6G. C’est le cas de l’opérateur japonais NTT Docomo, qui annonce dans son libre blanc que le lancement commercial de la 6G pourrait débuter en 2030, et que ce nouveau réseau encore plus rapide que rapide (jusqu’à 100 Gbps et moins d’1 milliseconde de latence !) servira surtout aux applications s’appuyant sur des traitements lourds déportés pour l’Intelligence artificielle. Dans cette hypothèse, le réseau 6G sera alors comparable à une sorte de réseau neuronal numérique, ce qui nécessite des traitement de données à distance hyper-rapides pour que l’IA ne soit pas ralentie dans ses traitements.

Docomo estime que la 6G facilitera encore plus le télétravail ou la formation à distance, ainsi que de toutes nouvelles formes d’applications « cyber-physique » : dans un élan d’enthousiasme futuriste, l’opérateur prévoit qu’ « il deviendra possible pour le cyber-espace d’aider les pensées et actions humaines en temps réel, à travers des appareils portatifs et des micro-dispositifs intégrés au corps humain ». L’IA connectée au réseau pourrait même anticiper l’avenir. Voilà qui nous rapproche un peu plus de Minority Report… même s’il y a encore loin de la coupe aux lèvres. L’optimisme technologique de Docomo n’est pas totalement déconnecté du réel : le Japon est déjà largement équipé en antennes 5G en vue de l’organisation des prochains J.O d’été.