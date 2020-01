Samsung Galaxy Z Flip : un leak dévoile un design original (rendus 3D)

Si l’on en croit une rumeur ou un leak tenace, le Galaxy Z Flip sera cher, aux alentours des 1400 dollars environ. Un autre leak diffusé aujourd’hui par WinFuture dévoile les premiers rendus 3D « officiels » de l’appareil… et l’on comprend un peu mieux le tarif élevé. Le Z Flip se présenterait en effet sous la forme d’un smartphone pliable dans le sens de la hauteur, ce qui une fois fermé lui donnerait un aspect « carré » forcément compact.

Sans conteste, ce design original donne une impression de finition bien plus élevée que pour le Galaxy Fold. Une fois déplié, l’écran FHD+ 6,7 pouces affiche un ratio inhabituel de 22:9. Le Z Flip pourra aussi fonctionner à demi ouvert, ce qui lui permettra de tenir facilement sur une table de chevet en mode « réveil » (ou pour une app de type Google Duo).

Non visible sur ces rendus, le petit écran extérieur se contentera d’une diagonale d’affichage de 1,06 pouces à la résolution 300×116, ce qui servira principalement à l’affichage de la date et de l’heure, ou bien encore des notifications. WinFuture précise que le processeur sera bien un Snapdragon 855+ (ce n’est pas une surprise) épaulé par 8 Go de RAM.

La capacité de stockage s’élèverait à 256 Go et la batterie disposerait d’une capacité de 3300 mAh. Enfin, le bloc photo devrait disposer d’un capteur 12 MPx et d’un autre capteur 12 MPx ultra-wide. Rappelons que selon d’autres rumeurs, le Galaxy Z Flip pourrait être commercialisé dès le 14 février prochain.