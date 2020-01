Stadia : Google sera bien présent à la GDC 2020 avec une keynote… et « quelques surprises »

C’est peu dire que les débuts de Stadia sont un peu timides, mais Google compte bien profiter de la prochaine Game Developper Conference pour redonner un peu de souffle à sa plateforme de jeu « dans le nuage ». Le géant du net annonce donc la tenue d’une Google GDC 2020 Keynote le lundi 16 mars 2020, une Keynote consacrée à l’ensemble des innovations et outils en corrélation avec les services Google Play, Google Cloud, et bien sûr Stadia (tous les services seront traités lors d’une même conférence cette fois). Du 18 au 20 mars, Google oraganisera des sessions Google for Game au Moscone Center de San Francisco, avec des démos et même… « quelques surprises » ! Les premières sessions seront consacrées aux jeux Android et aux services de cloud (Firebase).

Les rumeurs tablent sur la présentation d’un nouvel outil « Semantic ML » destiné aux développeurs, un outil permettant de créer des personnages « crédibles » dans les jeux et d’améliorer l’intelligence artificielle (toujours in-game). Les sessions porteront aussi sur les APIs graphiques Vulcan, le machine Learning, le cloud-gaming, la création de NPCs (personnages non joueurs), le portage des jeux vers Stadia via Unity, sans oublier l’intervention d’un Senior Developper de chez Bungie qui expliquera comment le studio a optimisé Destiny 2 pour Stadia. Bref, du lourd en perspective, et sans doute l’occasion de remettre Stadia au coeur… du jeu.