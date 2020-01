Cyberpunk 2077 : le report serait dû à des difficultés d’optimisation sur les consoles Xbox One et PS4

Les gamers ont démarré l’année 2020 par une bien mauvaise nouvelle : Cyberpunk 2077, le jeu de rôle futuriste ultra-attendu de CD Red Projekt , a été repoussé de plusieurs mois. Initialement prévu à la date du 16 avril, le lancement du jeu est désormais fixé au 17 septembre. Le studio polonais explique que le développement du titre est terminé mais que les quelques mois supplémentaires permettront de chasser les bugs (qui étaient fort nombreux au lancement de The Witcher).

Cet argument d’un « contrôle qualité » renforcé cacherait une raison un peu plus trouble : en effet, si l’on en croit le réalisateur polonais Borys Niespielak (qui a visiblement ses entrées chez CD Projekt Red, la sortie du jeu aurait été repoussée à cause de grosses difficultés d’optimisation sur les consoles PS4 et Xbox One. En d’autres termes, le jeu aurait du mal à tourner correctement sur les consoles actuelles (framerate insuffisant, textures low-res). La Xbox One et à fortiori la Xbox One S seraient les plus « à la peine ».

Si cette explication est la bonne, alors on peut craindre de gros sacrifices en terme de rendu sur les versions consoles : le framerate à minima sera forcément privilégié sur le rendu « full détails ». Voilà qui risque de donner une bonne raison de se procurer une PS5 ou Xbox One Series X à la fin de l’année, d’autant plus que Cyberpunk 2077 ne sortira que quelques semaines avant la next-gen.