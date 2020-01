Huawei reporte sa conférence développeur à cause du nouveau virus qui sévit en Chine

Le nouveau coronavirus qui sévit actuellement en Chine (17 morts, des centaines de personnes contaminées) a poussé les autorités chinoises à mettre en place des mesures sanitaires d’urgence. La ville de Wuhan, d’où est parti le virus, vient d’être mise en quarantaine (soit 11 millions d’habitants sous cloche), les vols vers l’étranger sont désormais très surveillés, et surtout, les festivités pour le nouvel an chinois ont purement et simplement été annulées (ce qui est une première). L’épidémie a aussi des conséquences indirectes, y compris sur le secteur de la high-tech. Ainsi, la conférence développeur HDC.Cloud que Huawei devait tenir à Shenzhen les 11 et 12 février prochains a finalement été reportée aux 27 et 28 mars (mais reste à Shenzhen).

La perspective d’une « désertification » de la conférence aura donc obligé Huawei à reporter l’une de ses dates « fortes » de l’année. Histoire de maintenir un brin de buzz dans ce contexte compliqué, le fabricant annonce que ses prochaines gammes de processeurs Ascend et Kupeng seront dévoilées lors de la conférence HDC.Cloud. Quant aux prochains smartphones P40, ils seront dévoilés eux aussi à la fin du mois de mars, mais à Paris cette fois.