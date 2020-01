Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2020

Voici la liste des meilleurs films et séries qui rejoignent la plateforme de streaming (pour la France) en février 2020 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

MY HOLO LOVE (Saison 1)

Date : 07/02/2020

Synopsis : Son incapacité physique à reconnaître les visages l’isole cruellement. Mais une rencontre avec un hologramme à l’image de son génial créateur bouleverse sa vie.

LOCKE & KEY (Saison 1)

Date : 07/02/2020

Synopsis : Après le meurtre de leur père, trois frères et sœurs emménagent dans une maison aux clés magiques dans cette série adaptée des BD de Joe Hill et Gabriel Rodríguez.

VAN HELSING (Saison 4)

Date : 08/02/2020

LOVE IS BLIND (Saison 1)

Date : 13/02/2020

Synopsis : Les liens émotionnels peuvent-ils l’emporter sur l’attirance physique ? Des célibataires tentent de trouver l’âme sœur et l’amour… sans se rencontrer pour de vrai.



NARCOS: MEXICO (Saison 2)

Date : 13/02/2020

Synopsis : Félix doit affronter les États-Unis et les conséquences de ses actions contre la DEA sans négliger le mécontentement au sein de sa propre organisation.

LES DEMOISELLES DU TÉLÉPHONE (Dernière Saison: Partie 1)

Date : 14/02/2020

Synopsis : Lidia retourne en Espagne pour rechercher sa fille avec l’aide de ses amis, tandis que tout le monde tente de vivre avec les conséquences de la guerre civile.

OUTLANDER (Saison 5)

Date : 17/02/2020

Synopsis : L’épopée adaptée des romans à succès de Diana Gabaldon, où une infirmière de guerre se retrouve soudain plongée dans un lointain passé, revient pour une 5e saison.

SPECTROS (Saison 1)

Date : 20/02/2020

Synopsis : Un adolescent et ses amis du quartier se retrouvent mêlés à une querelle qui oppose magie brésilienne et esprits shinto japonais.

GENTEFIED (Saison 1)

Date : 21/02/2020

Synopsis : Face à la déferlante bobo sur leur quartier de L. A., trois cousins latinos dépassent leurs différences pour sauver le restaurant de tacos familial.

PORTE 7 (Saison 1)

Date : 21/02/2020

Synopsis : Une femme (Dolores Fonzi) décide de débarrasser un club de foot argentin de la mafia qui le gangrène. Une série créée par Martín Zimmerman (Ozark, Narcos).

BETTER CALL SAUL (Saison 5)

Date : 24/02/2020

Synopsis : Le spin-off de « Breaking Bad » suivant Jimmy McGill avant qu’il ne prenne le pseudonyme de Saul Goodman et devienne un avocat véreux est de retour pour une 5e saison.

I AM NOT OKAY WITH THIS (Saison 1)

Date : 26/02/2020

Synopsis : Une ado aux prises avec les complications du lycée, de sa famille et de sa sexualité se découvre des super-pouvoirs. Inspiré du roman graphique de Charles Forsman.

ALTERED CARBON (Saison 2)

Date : 27/02/2020

Synopsis : De retour dans une nouvelle enveloppe pour une mission dans le monde d’Harlan, Takeshi Kovacs découvre une planète en guerre – et son vieil amour perdu tapi dans l’ombre.

FOLLOWERS (Saison 1)

Date : 27/02/2020

Synopsis : Quand une actrice en herbe connaît le succès grâce à une photo Instagram, sa vie croise celle d’autres femmes de Tokyo qui poursuivent leurs rêves.

FORMULA 1 : PILOTES DE LEUR DESTIN (Saison 2)

Date : 28/02/2020

Synopsis : Pilotes, directeurs ou propriétaires d’écuries… Qu’ils soient sur le circuit ou dans le paddock, ils vivent la Formule 1 à 300 à l’heure dans cette 2e saison de la série.

LES ENVOLÉS (Saison 1)

Date : 27/02/2020

Synopsis : À Mexico, trois jeunes filles gâtées rencontrent une femme qui leur fait entreprendre un voyage dangereux au bout duquel elles auront grandi et appris à se connaître.

QUEEN SONO (Saison 1)

Date : 27/02/2020

Synopsis : Une espionne sud-africaine surentrainée (Pearl Thusi) se voit confier la mission la plus dangereuse de sa carrière alors que sa vie personnelle bascule dans la confusion.

RESTAURANTS ON THE EDGE (Saison 1)

Date : 27/02/2020

Synopsis : Trois spécialistes de la cuisine et du design parcourent le monde pour pimenter des restaurants en les reliant à la culture au-delà de leurs vues sublimes.

TAJ MAHAL 1989 (Saison 1)

Date : PROCHAINEMENT

Synopsis : En 1989, autour de l’université de Lucknow, des couples d’âges différents explorent la vie sentimentale à travers le mariage, les premiers émois amoureux et l’amitié.

FILMS

LE MARIAGE DE GRAND MERE

Date : 05/02/2020

Synopsis : Dans cette suite du film « El cumple de la abuela », Grand-mère décide d’épouser Julio, son jeune jardinier, et réserve à sa famille un véritable choc des cultures.

HORSE GIRL

Date : 07/02/2020

Synopsis : Une adorable marginale fondue d’art, de chevaux et de crimes surnaturels réalise que la barrière est poreuse entre ses rêves toujours plus lucides et sa vie éveillée.

THE COLDEST GAME

Date : 08/02/2020

Synopsis : Pendant la crise des missiles de Cuba, un génie des maths est réquisitionné pour une partie d’échecs opposant les États-Unis et l’URSS et un redoutable jeu d’espionnage.

A TOUS LES GARCONS: P.S. JE T’AIME TOUJOURS

Date : 12/02/2020

Synopsis : Après que Lara Jean et Peter cessent de faire semblant et savourent enfin le plaisir d’être en couple, un autre destinataire des fameuses lettres d’amour entre en scène !

ISI & OSSI

Date : 14/02/2020

Synopsis : Bien décidée à réaliser son rêve, la fille d’un milliardaire forme une alliance originale avec le fils d’une mère célibataire lui aussi résolu à réaliser le sien.

LA TRINCHERA INFINITA

Date : 28/02/2020

Synopsis : Craignant des représailles, un survivant de la guerre d’Espagne se terre chez lui pendant 33 ans. Inspiré d’une histoire vraie, avec Antonio de la Torre et Belén Cuesta.

TOUS NOS JOURS PARFAITS

Date : 28/02/2020

Synopsis : Deux adolescents à l’âme blessée bouleversent la vie l’un de l’autre dans ce film inspiré d’un roman à succès. Avec Elle Fanning et Justice Smith.

DOCUMENTAIRES

LE PHARMACIEN : MINI-SÉRIE

Date : 05/02/2020

Synopsis : Après le décès de son fils, un pharmacien de Louisiane ne recule devant rien pour dénoncer la corruption endémique au cœur de la crise des opioïdes.

QUI A TUÉ MALCOM X ?

Date : 07/02/2020

Synopsis : Des décennies après l’assassinat du leader noir américain Malcolm X, un activiste se lance dans une mission complexe, à la recherche de la vérité et au nom de la justice.

LE CHEMIN VERS ROMA

Date : 11/02/2020

Synopsis : Ce documentaire raconte le tournage du drame oscarisé « Roma », avec une interview approfondie du réalisateur Alfonso Cuarón.

THE CHEF SHOW : VOLUME 3

Date : 19/02/2020

BABIES : PARTIE 1

Date : 21/02/2020

Synopsis : Entre nature et culture, ce docu-série explore les recherches scientifiques révolutionnaires qui permettent de comprendre la toute première année de la vie des bébés.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

TEAM KAYLIE : PARTIE 3

Date : 03/02/2020

Synopsis : Retrouvez Kaylie, Ray Ray, Amber, Valeria, Chewy, Jackie et les autres dans leurs aventures et leur découverte de l’amitié, de la séduction et des grands espaces.

DRAGONS : LES GARDIENS DU CIEL (Saison 2)

Date : 07/02/2020

Synopsis : Les Gardiens du ciel continuent de veiller à la sécurité des résidents de Huttcottier, mais affrontent un nouvel ennemi en la personne d’Axel, le neveu rusé de Magnus.

CAPTAIN UNDERPANTS

Date : 11/02/2020

L’UNIVERS INFINI D’ASHLEY GARCIA : PARTIE 1

Date : 21/02/2020

Synopsis : Une ado férue de robotique et d’aérospatiale s’installe à l’autre bout des États-Unis chez son oncle bon vivant, un ancien footballeur, afin de travailler pour la NASA.

MIKO ET HIGH FIVE (Saison 1)

Date : 21/02/2020

Synopsis : Deux ados travaillent dans un magasin de jouets qui abrite leur véritable activité : chasser les monstres de jeux vidéo qui se sont infiltrés dans le vrai monde.

PUP ACADEMY : L’ÉCOLE SECRETE (Saison 1)

Date : 21/02/2020

Synopsis : Une bande de chiots doués de la parole fréquentent une école secrète où ils grandissent et apprennent à devenir les meilleurs amis de l’homme.

POKÉMON: MEWTWO CONTRE ATTAQUE – EVOLUTION

Date : 27/02/2020

Synopsis : Ce remake en images de synthèse de « Pokémon, le film » raconte l’histoire du légendaire Mewtwo et sa quête de vengeance contre ceux qui veulent exploiter ses pouvoirs.

ANIME

CAGASTER OF AN INSECT CAGE (Saison 1)

Date : 06/02/2020

Synopsis : L’humanité est décimée par une maladie qui métamorphose la population contaminée en insectes avides de sang. 30 ans plus tard, deux jeunes luttent pour leur survie.

DRAGON QUEST YOUR STORY

Date : 13/02/2020

Synopsis : En digne fils de son père, Luca décide d’aller sauver sa mère des griffes d’Erebos le Fou, mais il lui faut d’abord trouver l’élu capable de brandir l’épée zénithienne.