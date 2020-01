Le prochain jeu Gundam porté sur PS4… sera l’adaptation d’une borne d’arcade

Tout pour l’action ! Le prochain titre Gundam porté sur PS4 sera en effet adapté d’une borne d’arcade toujours très populaire au Japon (seul pay où l’industrie de la borne d’arcade est encore rentable). Bandai Namco vient en effet d’annoncer que sa borne d’arcade Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxi Boost ON allait être portée sur PS4. Cette version console sera présentée en détails lors du salon Taipei Game Show qui se déroulera en Chine du 6 au 9 février prochain, mais il devrait y avoir peu de différences à priori avec la version arcade (des combats de mechas en 2 vs 2). Pour la petite histoire, la borne d’arcade Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxi Boost ON a été distribuée au Japon durant l’année 2016 (on doit bien en trouver quelques exemplaires ailleurs…). Rien n’indique pour l’instant que l’adaptation PS4 sera localisée en Europe, mais on croise très fortement les doigts…