Mojo Vision dévoile des lentilles AR à écran Micro-LED

2020 a de plus en plus le bon goût d’un futur rêvé de S.F, tout au moins sur la partie technologique. Une startup américaine du nom de Mojo Vision a dévoilé ses Mojo Lens à un petit panel de journalistes. Les Mojo Lens sont des lentilles électroniques destinées à afficher des images en réalité augmentée (AR), via un minuscule écran Micro-LED intégré. Plusieurs prototypes seraient déjà en cours de test dans les locaux de la startup, et des démos sont même prévues dès cette année ! Mojo Vision a un plan de marche très ambitieux (voir-ci dessous) et prévoit de fabriquer des lentilles toute équipées d’ici un futur très proche. La lentille AR « complète » comprendra à terme une mini-dalle Micro-LED haut définition, le transfert des données à grande vitesse, une batterie intégrée et le suivi des mouvements de la rétine !

Au vu de l’extrême sophistication et miniaturisation de cette technologie, on serait tenté de croire que le projet est un poil casse-gueule, mais, c’est oublier un peu vite que les 84 employés de Mojo Vision viennent tous de grands groupes de la tech US (Amazon, Apple, Google, Microsoft, Motorola, etc.) et que plusieurs prototypes sont donc déjà en phase de test.

Le calendrier du projet est formel : les Motion Lens sont déjà équipées d’une technologie permettant l’oxygénation de l’œil, de manière à pouvoir être portée une journée entière !

A terme, les Mojo Lens pourraient aussi servir d’appareils d’assistance oculaire pour les personnes atteintes d’un glaucome. Avant d’en arriver là, Motion Lens devra sans doute lever de nouveaux fonds pour son financement propre. La startup vient de recevoir 108 millions de dollars d’un consortium de gros investisseurs.