La sortie du jeu Cyberpunk 2077 repoussée à septembre

Cyberpunk 2077 a été retardé. Le jeu très attendu de CD Projekt sortira finalement le 17 septembre 2020 et non plus le 16 avril comme cela était prévu au départ. Cyberpunk 2077 s’ajoute à une liste de plusieurs reports de jeux ces derniers jours.

« Nous sommes actuellement à un stade où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire », déclarent Marcin Iwiñski et Adam Badowski, les responsables de CD Projekt dans un communiqué. « Night City est énorme — plein d’histoires, de contenu et de lieux à visiter, mais en raison de l’ampleur et de la complexité de tout cela, nous avons besoin de plus de temps pour terminer les tests de jeu, corriger les bugs et s’occuper du polissage. Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit le couronnement de cette génération et le report du lancement nous donnera les précieux mois dont nous avons besoin pour que le jeu soit parfait », ont-ils ajouté.

Le communiqué se conclut par Marcin Iwiñski et Adam Badowski qui promettent de partager plus d’informations sur le jeu au fil des prochains mois.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

Cyberpunk 2077, dont la sortie est prévue sur PlayStation 4, Xbox One et PC, présente un monde futuriste dystopique de type cyberpunk dans lequel la technologie coexiste avec une société humaine dégénérée. Le titre a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, entre autres par la présence de l’acteur Keanu Reeves.