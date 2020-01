DOOM Eternal : un trailer qui atomise tout à quelques semaines du lancement

Suite directe du DOOM de 2016, DOOM Eternal s’annonce encore plus badass, plus violent et plus WTF que son prédécesseur. Le second trailer va rendre l’attente encore plus insupportable. Les deux nouveaux ennemis présentés, le Maraudeur et le Gladiateur, en imposent vraiment, et pourraient causer quelques menus soucis au Doomslayer. Mais tout cela se terminera sans doute avec un bon gros coup de fusil à pompe (du futur) en pleine tête. Le jeu s’annonce encore plus trépidant, presque orienté arcade avec ces bonus et items qui apparaissent en jeu comme des gélules colorées, et pourtant, il n’y a pas à s’y tromper : DOOM Eternal sera bien un digne représentant de sa lignée, un FPD chaud bouillant et ultra nerveux qui continue de donner le LA du genre. DOOM Eternal sera disponible le 20 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC (Epic Games Store).