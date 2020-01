Samsung Galaxy Buds+ : batterie plus grosse mais pas de réduction de bruit

Samsung prépare de nouveaux écouteurs totalement sans fil. Il s’agit des Galaxy Buds+ qui, assez logiquement, vont succéder aux Galaxy Buds. SamMobile rapporte que la batterie sera plus grosse mais que Samsung ne proposera pas de réduction de bruit active.

Le design général des Galaxy Buds+ devrait être plus que similaire aux écouteurs actuels, mais la qualité sonore devrait être améliorée. Au niveau de la batterie, Samsung proposerait une capacité de 85 mAh, contre 58 mAh pour le modèle actuel, soit un gain de 47%. Les nouveaux écouteurs tiendraient 12 heures avec une seule charge. Et toujours dans la continuité des améliorations, les Galaxy Buds+ auraient quatre micros, là où la paire actuelle en compte deux.

L’absence de la réduction de bruit active est étonnante en tout cas, surtout quand on sait qu’Apple la propose avec ses AirPods Pro sortis à l’automne. Il est vrai que les écouteurs d’Apple sont vendus 279 euros, là où les actuels Galaxy Buds étaient commercialisés à 150 euros à leur lancement. On peut les trouver pour 139 euros aujourd’hui chez Amazon et Cdiscount.

Les Galaxy Buds+ seront présentés le 11 février prochain, aux côtés des Galaxy S20 et du nouveau smartphone pliable de Samsung.