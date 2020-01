Blipblox After Dark : le synthé ultra-fun pour les (très) grands enfants (vidéo)

Playtime Engineering n’est pas passée loin du coup de maitre avec le Blipblox, un synthé destiné avant tout aux enfants… mais tellement fun à utiliser que de nombreux parents (ou simplement des adultes décomplexés) s’y sont adonnés. Il faut dire que le petit engin en forme de jouet Fisher Price Dispose de réels arguments à faire valoir, soit un Oscillateur (12 sons mélangés de différentes formes d’ondes, PWM, Sync et FM), 2 sources de modulation d’oscillateur sélectionnables avec une intensité réglable, Filtre passe-bas modulé, 2 LFOs avec formes d’ondes sinusoïdales et en dents de scie, une enveloppe de modulation avec temps d’attaque réglable, une enveloppe d’amplificateur à temps de relâchement réglable, une grosse caisse et caisse claire avec hauteur et temps de relâchement ajustables, un séquenceur intégré avec générateur aléatoire de mélodies et rythmes, une prise MIDI et bien sûr un haut-parleur intégré.



Le Blipblox original, beaucoup plus « kid’s friendly »

Destiné aux enfants à partir de trois ans, le Blipblox s’est très vite retrouvé dans les mains de fiers bambins de 20 ans et largement plus, ce qui a fini par donner quelques idées à Playtime Engineering. La startup dévoile donc le Blipblox After Dark, une version très proche du modèle d’origine… mais que la livrée plus sombre et quelques indications en façade rendront nettement plus présentable pour un public de « grands enfants ». Au passage, la partie électronique a été revue en profondeur, avec un filtre multimode résonant avancé, un délai stéréo multitap, 256 tables d’ondes custom ainsi qu’une centaine de nouveaux échantillons sonores. La facilité d’utilisation sera bien sûr toujours au rendez-vous, ce qui fait du Blipblox After Dark un synthé presqu’idéal pour débuter tout en s’amusant réellement (car le synthé, ça peut être austère…). Le Blipblox After Dark sera présenté demain au NAMM 2020 (le grand salon de musique professionnelle) et devrait être disponible à la vente au mois de juin.