Le survival aquatique Subnautica s’est écoulé à 5 millions d’exemplaires

Cette génération de consoles/PC n’a pas seulement été marquée par le retour en grâce des AAA au plus haut niveau (GoW, Red Dead Redemption II, Death Stranding, Monster Hunter World, Zelda Breath of the Wild et même le dernier Call of Duty) mais aussi par le très haut niveau atteint par les jeux AA des studios indés. Des titres comme Hellblade, Outer Wild, A Plague Tale Innocence, Astrobot ou bien encore Firewatch démontrent qu’il n’est pas nécessaire de disposer de centaines de millions de dollars et d’une armée de milliers de développeurs pour accoucher de véritables chefs d’œuvres ludiques… qui n’oublient pas d’être spectaculaires.

Considéré comme l’un des tous meilleurs jeux de 2018, Subnautica est devenu la référence absolue du Survival Aquatique. Le jeu du studio Unknown Worlds Entertainment n’a pas seulement été couvert d’éloges par la critique : les joueurs ont (cette fois) répondu à l’appel, au point que Subnautica s’est écoulé à 5 millions d’exemplaires sur les plateformes PC, Xbox One et PS4 (soit un million de plus que Monster Hunter World : Iceborne !) Ces résultats exceptionnels (pour un studio de cette envergure) arrivent au meilleur moment qui soit puisque Subnautica : Below Zero doit débarquer bientôt sur PS4 et Xbox One.