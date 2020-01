Woven City : la ville futuriste dont rêve Toyota

Woven City est le projet technologique le plus couteux dévoilé lors du dernier CES. Et pour cause puisque Woven City est le nom … d’une ville futuriste imaginée par Toyota ! Ce prototype de ville « connectée » et « durable » s’étendra au Japon (au pied du Mont Fuji !) sur une superficie de 71 hectares, de quoi accueillir environ 2000 habitants ; car Woven City n’est pas une lubie mais un vrai projet de Toyota, qui souhaite faire de cette cité du futur un laboratoire à ciel ouvert pour ses propres technologies de pointe. En d’autres termes, les habitants de Woven City serviront tous de bêta testeurs pour les différentes technologies domotiques, d’intelligence artificielle ou de véhicules connectés imaginées par Toyota. La ville du futur sera aussi 100% écolo, ou presque : toutes les maisons de Woven City seront fabriquées en bois et l’énergie sera fournie par des champs de panneaux photovoltaïques. Enfin, Toyota affirme avoir obtenu les autorisations nécessaires : les travaux pourraient démarrer dès l’an prochain !