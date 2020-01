Morbius : après le Joker, Jared Leto incarne l’un des super-vilains opposés à Spider-Man… mais sans Spider-Man (trailer)

Après son interprétation très personnelle du Joker dans le très oubliable Suicide Squad , l’acteur américain Jared Leto va de nouveau endosser le costume d’un super-vilain, cette fois pour le compte de l’écurie Marvel. Morbius est l’un des super-méchants les plus redoutables qu’ait jamais affronté Spider-Man, mais dans le film produit par Sony, l’homme araignée restera totalement invisible (à l’instar du film Venom). Ce spin-off de Spider-Man a droit à un premier trailer… très inquiétant, et on ne parle pas ici de l’atmosphère volontairement lugubre de la mise en scène. Des effets spéciaux à la réalisation générale, on serait tenté de dire que ce qui nous est montré ici ressemble beaucoup à certains de ces téléfilms fauchés (mais pourtant blindés de SFX) qui passent sur la chaine SyFy. Seul instant de petit bonheur, l’apparition fugace de Michael Keaton, sans doute dans le rôle du Vautour (rôle qu’il interprétait dans Spider-Man Homecoming). On va quand même essayer d’y croire un peu…