Oscars 2020 : Joker et Netflix dominent les nominations, les français bien représentés

Après avoir survolé la Mostra de Venise et récupéré quelques précieuses statuettes lors de la cérémonie des Golden Globes, Joker, notre film de super-héros préféré de l’année 2019 vient de récolter une véritable moisson de nominations pour les Oscars 2020. Le film de Todd Philips est en lice dans pas moins de 11 catégories : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure photographie, meilleur scénario adapté, meilleure musique de film, meilleur mixage de son, meilleur montage de son, meilleur montage, meilleurs costumes, meilleurs maquillages et coiffures. N’en jetez plus !

Joker de Todd Philips : 11 nominations aux Oscars 2020, ce qui est un record pour un film de « super-héros »

Derrière Joker avec 10 nominations, Once Upon A Time… in Hollywood de Tarantino, 1917 de Sam Mendes et The Irishman ont tout d’outsiders de choc : le film de Martin Scorsese permet aussi à Netflix de réunir 24 nominations au total, soit plus que n’importe quel autre studio hollywoodien ! Pour Netflix, les Oscars 2020 seront donc peut-être l’occasion d’oublier la pénible soirée des Golden Globes, une soirée durant laquelle le géant du streaming n’avait récolté en tout et pour tout que deux prix, et ce malgré de nombreuses nominations.

J’ai Perdu Mon Corps : le film d’animation de Jeremy Clapin a toutes ses chances, même face à Toy Story 4

On notera aussi que le fabuleux Parasite du non moins fabuleux Bong Joon-ho part logiquement favori de la catégorie du meilleur film International, et qu’il concoure aussi dans la catégorie reine du meilleur film (ce qui est assez rare, les jurés des Oscars n’hésitant jamais à nommer des films exclusivement américains). Last but not least, la création française est particulièrement bien représentée cette année puisque Les Misérables de Ladj Ly est en lice dans la catégorie du meilleur film international, Mémorable et Nefta Football Club tenteront de décrocher la statuette du meilleur court métrage, le compositeur Alexandre Desplats pourrait être récompensé pour la superbe B.O du film Les Filles du Docteur March et enfin, le génial J’ai Perdu Mon Corps se retrouvera à la lutte avec Toy Story 4 dans la catégorie du meilleur film d’animation.