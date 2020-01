Amazon licencie des employés qui ont divulgué les données de clients

Amazon a pris la décision de licencier certains employés suite à leur pratique. Ils ont récupéré et partagé des données personnelles de clients à des parties tierces. Les données sont les adresses e-mail et numéros de téléphone. Amazon assure que le reste n’a pas été divulgué.

Combien d’employés ont accès aux données des clients ? Combien d’entre eux ont pu les récupérer ? Combien de personnes ont été licenciées ? Combien de clients sont concernés ? Plein de questions et malheureusement aucune réponse. Amazon refuse d’en dire plus sur cette affaire, le commerçant en ligne confirme seulement que des employés ont été licenciés pour ne pas avoir respecté ses règles.

Ce n’est pas la première fois que ce scénario se produit. En novembre 2018, un employé a été viré pour avoir partagé l’adresse e-mail d’un client avec une partie tierce.

Plus récemment, Amazon a déclaré avoir licencié quatre employés de Ring (société qui lui appartient et propose des caméras de surveillance) pour avoir abusé de leur accès aux flux vidéo des clients. Après avoir licencié les employés, Amazon a déclaré que Ring limite désormais « l’accès à ces données à un nombre plus restreint de membres de l’équipe » et continuera à examiner l’accès à ces privilèges, afin de déterminer s’il y a « un besoin continu d’accès aux informations des clients ».