Le Brexit pourrait marquer le retour des frais d’itinérance avec le Royaume-Uni

C’est maintenant acté : les députés britanniques ont approuvé la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pour le 31 janvier. Vient maintenant une question en rapport avec la technologie et les opérateurs : le Brexit va-t-il marquer le retour des frais d’itinérance ?

Une réglementation de l’Union européenne a mis fin aux frais d’itinérance au sein des pays membres depuis le 15 juin 2017. En s’affranchissant de l’Union européenne, le Royaume-Uni ne sera cependant plus soumis au respect de cette réglementation communautaire, laissant ainsi le champ libre aux opérateurs télécoms.

« Nous ne prévoyons actuellement pas de modifier nos services d’itinérance en Europe. Nous travaillerons en étroite collaboration avec le gouvernement britannique et les opérateurs de téléphonie mobile européens pour essayer de maintenir les arrangements actuels de l’UE », a indiqué l’opérateur britannique O2 au Monde. Les trois autres opérateurs locaux Vodafone, Three et EE ont déclaré pour leur part n’avoir aucune intention d’alourdir la facture de leurs clients en réintégrant des frais d’itinérance.

Pas d’augmentation donc ? Pas si vite, dit un opérateur français. « Nous ne sommes pas encore en mesure de dire quels seront vraiment les effets sur le consommateur : cela dépendra des conditions du Brexit », a indiqué cet opérateur dont le nom n’est pas dévoilé.

Il faudra donc attendre le 1er février pour connaître les nouvelles conditions concernant les frais d’itinérance.