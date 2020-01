[CES 2020] Reachy : le robot français open source qui a fait fondre le CES

Avec ses deux yeux ronds (avec des cams HD intégrées), ses antennes animées et son sous-pull marin, Reachy ne manque pas d’un certain charme un peu fantaisiste. Ce robot joliment designé a été mis au point par la startup bordelaise Pollen Robotics. Open Source et programmable en Python, Reachy n’a pas vraiment d’usages pré-déterminés, mais sans réelle possibilité de déplacement autonome, le robot semble surtout être destiné au secteur de la recherche (ou aux postes d’accueil à la limite…). Les mains du robot peuvent se saisir de petits objets (jusqu’à 500 grammes) et la tête pivote grâce à un axe de rotation « maison » baptisé Orbita. Pour le reste, on se dit que ce robot-tronc aurait sans doute très fière allure placé sur un gyropode adapté. Reachy est facturé 9000 dollars avec un seul bras (ça coûte vraiment un bras quoi…) tandis que la version complète (deux bras) est tarifée 17000 dollars.