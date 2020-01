[CES 2020] NUC Ghost Canyon : le mini-PC Intel évolutif, puissant, et compatible avec les GPU-gaming

Successeur direct du NUC Hades Canyon et de son combo i7-8705 G/AMD Radeon Vega M GL, le NUC Ghost Canyon d’Intel (aka NUC 9 Extreme) pousse très loin les limites du mini-PC évolutif et puissant à la fois. L’innovation principale du Ghost Canyon – par rapport à ses prédécesseurs – est sans aucun doute son évolutivité totale : tout peut en effet être modifié, de la carte-mère au GPU en passant par l’unité de stockage (2 slots M.2 NVMe) ou la RAM (2 slots pour des modules DDR4).

Le NUC Ghost Canyon n’est pas plus volumineux qu’une console PS4 Pro ou Xbox One, mais il est beaucoup plus puissant

Ce petit monstre ultra-compact (volume de 5 litres) peut ainsi embarquer des Intel Core i5 jusqu’au puissant i9-9980HK (5Ghz en Turbo) ainsi que de véritables GPU-gaming (la carte Nvidia RTX 2070 mini peut rentrer sans problème !). Côté ports, c’est aussi le grand luxe : le NUC Ghost Canyon dispose de 4 ports USB 3.1, deux Thunderbolt 3, deux Gigabit Ethernet sockets, et un port HDMI (compatible 4K bien sûr). Les NUC Ghost Canyon seront proposés à la vente au tarif de 1050 dollars (Core i5), 1250 dollars (Core i7) ou 1700 dollars (Core i9), sans GPU intégré bien sûr…