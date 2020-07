[CES 2020] T7 Touch : Samsung présente un SSD avec un capteur d’empreintes

Samsung a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler un nouveau SSD : le T7 Touch. Sa particularité est d’avoir un capteur d’empreintes pour protéger les données.

Le capteur est couplé à une protection par mot de passe et un chiffrement matériel AES 256 bits. Le SSD est également doté d’un affichage LED qui indique la mise sous tension, le déverrouillage de l’appareil et le transfert de données.

Le SSD T7 Touch permet de stocker un grand nombre d’images, de jeux ou de vidéos en 4K comme en 8K et d’y accéder depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone ou une console, explique Samsung. Résistant aux chutes jusqu’à deux mètres de hauteur, il est suffisamment robuste pour emporter ses contenus partout avec soi.

Samsung propose avec le T7 Touch une vitesse de lecture de 1,05 Go/s et une vitesse d’écriture de 1 Go/s. Il est ainsi environ deux fois plus rapide que son prédécesseur, le T5, et jusqu’à 9,5 fois plus rapide que les disques durs externes traditionnels, selon les dires de Samsung. Il est bon de noter que pour atteindre sa vitesse maximale, le SSD doit être utilisé avec l’interface NVMe.

Le T7 Touch est décliné en trois capacités : 500 Go, 1 To et 2 To. Il s’appuie sur de l’USB 3.2 Gen 2, il est livré avec des câbles USB-C vers USB-C et USB-C vers USB-A et il est compatible avec Windows, macOS et Android. Il sera disponible en noir ou argent ce mois-ci. Un modèle sans capteur d’empreintes (nommé SSD T7) sera quant à lui proposé au cours du mois de mai 2020. Les prix ne sont pas dévoilés pour l’instant.