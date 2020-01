Le Seigneur des Anneaux : Robert Aramayo sera la tête d’affiche de la série d’Amazon

Amazon a presque réuni la dream team qui devra mettre sur pellicule la série Le Seigneur des Anneaux. La tête d’affiche de cette série, qui incarnera à l’écran le personnage de Beldor, est un certain Robert Aramayo. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il y a pourtant des chances que vous ayez vu sa bonne bouille dans une autre série célèbre : Robert Aramayo incarne en effet brillamment le jeune Ned Stark dans la série… Game of Thrones ! L’acteur rejoint au casting Maxim Baldy et Morfydd Clark (Galadriel). Rappelons que la série d’Amazon se penchera sur les évènements qui se sont déroulés 3000 ans avant l’entrée en scène d’Aragorn, Frodon et Gollum. C’est à cette époque très lointaine de la Terre du Milieu que l’anneau unique a été créé (celui-là même dont s’emparera Sauron, puis par la suite Gollum, etc.). Face à la densité de ce récit, Amazon a fait appel à une véritable armada de scénaristes, et parmi eux quelques pointures comme Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Bryan Cogman (Game of Thrones) ou bien encore Jason Cahill (Les Sopranos). La série Le Seigneur des Anneaux devrait être diffusée dans le courant de l’année 2021.