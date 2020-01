[CES 2020] MSI dévoile l’AEGIS TI5, un PC-gaming au look radical équipé d’une GeForce RTX 2080 Ti

L’AEGIS TI5 ne fait pas de concessions, ni en terme de styles, et encore moins en termes de composants. Ce PC-Gaming dont le look fait penser à une énorme tête de robot (genre « robots japonais d’anime ») sera équipé de la crème de la crème technologique. MSI nous promet un processeur Intel i9 de 10ème génération, jusqu’à 128 Go de RAM DDR4 2666Mhz (oui, vous avez bien lu), et une GeForce RTX 2080 Ti, de quoi faire tourner Cyberpunk 2077 avec tous les détails à fond, en 4K et 300 fps s’il le faut. L’AEGIS TI5 dispose aussi du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 6 et de deux ports USB Type-C compatibles Thunderbolt 3. Sans surprise, ce monstre de PC a besoin d’une alimentation de 650W pour fonctionner. MSI n’a rien dit concernant le tarif ou la date de disponibilité, mais on peut prévoir sans peine que la note sera extrêmement salée.

Oui, les petites diodes et bandes colorées peuvent clignoter et seront programmables. PC-gamer on vous dit…