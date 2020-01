[CES 2020] TCL dévoile un nouveau prototype de smartphone pliable, un modèle 5G et le haut de gamme TCL 10 Pro

TCL continue de creuser le sillon du smartphone pliable à défaut d’envisager un modèle commercial. Le device pliable dévoilé au CES reste un prototype, mais les finitions de l’appareil semblent indiquer qu’on se rapproche cette fois de la version finale. Très ressemblant au Fold de Samsung, le prototype de TCL affiche un écran de près de 8 pouces en mode « tablette » et dispose d’un petit écran de 4,6 pouces HD+ en mode smartphone (lorsque l’appareil est plié à la façon d’un livre). On n’en saura pas plus étant donné que le fabricant n’a pas souhaité livrer la fiche technique, mais le prototype présenté est bel et bien fonctionnel.

Plus concret, le TCL 10 5G est le premier smartphone de TCL compatible 5G (on n’avait pas deviné…). Là encore, TCL fait l’impasse sur la fiche technique tout en assurant que le mobile sera disponible à la vente lors du second trimestre 2020 aux États-Unis et au Canada à un tarif inférieur à 500 dollars. Le TCL 10 5G étant positionné sur le créneau du « moyen de gamme », il ne fait cependant guère de doutes que le processeur du bouzin sera le Snapdragon 765G de Qualcomm.

Enfin, le TCL 10 Pro et le TCL 10L seront les modèles haut de gamme de la marque pour 2020. Sans surprise, la fiche de specs est en vacances, mais l’on constate tout de même la présence de 4 capteurs sur le bloc photo à l’arrière (dont un 64 Mpx sur le 10 Pro et un 48 Mpx sur le 10L) et d’un écran OLED courbe (et avec poinçon). A noter que le modèle 10 Pro disposera d’un capteur d’empreintes placé sous l’écran.