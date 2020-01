Samsung s’attend à une baisse de plus d’un tiers de son résultat d’exploitation

Samsung a publié ses estimations pour son quatrième trimestre fiscal de 2019 et c’est encore en recul. Le constructeur prévoit une baisse de plus d’un tiers de son résultat d’exploitation. Les trimestres se suivent et se ressemblent pour Samsung.

Samsung s’est heurté en 2019 à de nombreuses difficultés, avec des stocks de puces mémoire s’établissant à des niveaux importants et des prix en baisse, contrairement au marché florissant des années précédentes. Le marché des smartphones haut de gamme est également devenu très concurrentiel, les acheteurs n’hésitant pas à retarder leur achat de nouveaux modèles.

Dans le détail, Samsung estime le montant de son résultat opérationnel sur la période allant d’octobre à décembre à 7 100 milliards de wons (5,4 milliards d’euros), en baisse de 34,2% sur un an. Le chiffre d’affaires devrait reculer de 0,5% à 59 000 milliards de wons (45,2 milliards d’euros).

Malgré ce qui peut sembler être un trimestre mitigé, l’estimation de Samsung pour le résultat opérationnel est supérieure à celle des marchés qui pariaient sur 6 500 milliards de wons. En revanche, les marchés visaient 60 500 milliards de wons pour les revenus.

Les résultats définitifs de Samsung seront publiés à la fin du mois. Le groupe se dirige en tout cas vers une année 2019 en recul aussi bien sur les revenus que sur le résultat opérationnel. Ce dernier est parti pour être en baisse de 52,9% sur un an.