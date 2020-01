Le OnePlus Concept One annoncé, un smartphone avec des caméras invisibles

OnePlus a présenté un nouveau smartphone. Il s’agit du OnePlus Concept One et comme le nom le suggère, il s’agit d’un concept et non d’un modèle qui peut être acheté.

Le OnePlus Concept One est le premier smartphone à utiliser du verre électrochrome dont la technologie lui permet de changer de couleur et de rendre les caméras invisibles à l’arrière. Au dos du smartphone, les caméras se confondent à la coque et dès que l’utilisateur les active, le verre s’éclaircit et la caméra se révèle.

Dans le détail, OnePlus explique que le verre du OnePlus Concept One utilise des particules organiques pour créer des changements de transparence afin que le verre, recouvrant les objectifs de l’appareil photo, puisse passer en un instant (0,7 seconde) du noir opaque au transparent dès que la camera est activée. Ainsi, au dos, le smartphone présente une surface lisse. De plus, le verre offre un avantage pratique, doublé d’un filtre polarisant intégré pour l’appareil photo. Cela permet aux utilisateurs d’obtenir des photos plus nettes et plus détaillées sous une forte lumière, selon OnePlus.

Pour le reste, OnePlus indique avoir collaboré avec McLaren pour créer ce smartphone, en s’inspirant d’une technologie similaire utilisée pour la voiture de sport 720S du constructeur anglais.

OnePlus n’est pas entré dans les détails techniques de ce smartphone, sachant qu’il s’agit d’un concept phone. Mais au vu des modèles existants de la marque, on se doute qu’il utilise un processeur haut de gamme.