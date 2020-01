[CES 2020] Mirage : Royole dévoile une enceinte cylindrique dont la surface est un écran

Le FlexPai de Royole n’est sans doute pas le smartphone pliable le plus « premium » du marché, mais le fabricant chinois y a tout de même gagné une certaine expérience dans l’utilisation d’écrans souples ou pliables. Lors du CES, Royole a présenté le Mirage Smart Speaker, une enceinte cylindrique dont la surface est recouverte d’un écran AMOLED de 8 pouces. L’écran s’enroule littéralement autour de l’enceinte, ce qui permet d’afficher les infos du jour, la météo, des fonds d’écrans animés sympas ou bien encore… YouTube. Autre bizarrerie, la présence d’un capteur 5 MPx (pour de la visioconférence ?), capteur que l’on pourra masquer via un cache fourni avec l’appareil (ouf!). Deux micros sont destinés à capter les commandes vocales et enfin, le plus important sans doute, le son se diffusera à 360° dans la pièce (mais à priori, pas de technologie « Beam » comme sur le HomePod). Le Mirage sera disponible à la vente lors du second trimestre 2020. Royole précise que le tarif sera de 899 dollars (plutôt cher donc).