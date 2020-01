On a failli y croire. Le Project Neon du STAR Labs (une filiale de Samsung) nous promettait des « humains artificiels », et l’on a finalement eu droit à un concept d’avatars digitaux 2D très éloignés de promesses initiales. Alors certes, le CEO de Star Labs, Pranav Mistry, n’a pas manqué de termes forts pour décrire sa technologie (« une nouvelle forme de vie », rien que ça…), mais au bout du bout, le trailer de présentation du projet Neon s’avère n’être qu’un rendu 3D « marketing » sensé indiquer l’objectif à atteindre. STAR Labs le précise d’ailleurs en toutes lettres : « Les scénarios montrés sur la scène du CES et dans nos contenus promotionnels sont fictionnalisés et simulés à des fins illustratives ». Pour le dire autrement, non, Samsung n’est pas parvenu à recréer des avatars 2D hyper réalistes et encore moins des humains artificiels, d’autant plus qu’on ne sait toujours pas dans le détail où en est réellement le projet.



Les avatars NEON de STAR Labs seront capables, à terme, d’interagir avec l’utilisateur à la façon d’un Siri futuriste, et à plus longue échéance encore de travailler « comme présentateurs télé, porte-paroles ou acteurs de films ; ou ils seront simplement des compagnons et amis » ; mais pas en 2020.